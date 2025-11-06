Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında "MOSSAD" ve "Resepsiyon" gerilimi yükseliyor.

"MOSSAD" VE "RESEPSİYON" TARTIŞMASI

Davutoğlu Özdağ'ın MOSSAD'dan brifing aldığını iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Özdağ, Davutoğlu'nu televizyonda bir programda tartışmaya davet etti.

Öte yandan Özdağ ise Davutoğlu'nu, 29 Ekim resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oturmasını eleştirmişti.

Gerilim devam ederken Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Davutoğlu'na yönelik bir paylaşım yaptı.

"SIĞINTI SİYASETÇİLİĞİN YÜRÜYEN ABİDESİ"

Özdağ paylaşımında "Sığıntı siyasetçiliğin yürüyen abidesi Ahmet DAVUToğlu, bekle. Gelecekti ama gelemedi, şimdi AK Parti’ye gitmek istiyor" dedi.

Ümit Özdağ'ın paylaşımında yer alan görsel

NE OLMUŞTU?

Tartışmada son olarak Davutoğlu ise "Tek bir yazısı, makalesi zihinlerde kalmamıştır. Bir tezi yoktur. Televizyonda kendi ifadesi, 'Evet, MOSSAD ile çalıştık' dedi. Sen MOSSAD'dan brifing alırken utanmayacaksın ben Cumhurbaşkanı ile oturdum diye laf işiteceğim öyle mi? Türkiye tarihinde böyle biri yoktur, utanması gereken sensin" ifadelerini kullandı.

Özdağ, "Ahmet Davutoğlu senin entellektüel küstahlığını bilirim. Tekrar ediyorum. Zerre cesaretin varsa istediğin televizyonda seninle tartışalım" dedi.