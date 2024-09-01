Ümit Özdağ Cem Küçük'e üzüleceği gerçeği hatırlattı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganına kızıp teğmenlere saldırmıştı

Harp Okulları'nın mezuniyet törenlerinde, mezun teğmenlerin okuduğu Cumhuriyet yemini AKP çevrelerinde rahatsızlık yarattı. Teğmenler, yemini etmeden önce kılıçlarını çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan attı.

AKP yandaşı Cem Küçük, X platformundaki paylaşımında teğmenlere darbeci imasında bulundu. Küçük, "‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ifadesi, muhalefetin kullandığı bir dildir ve kabul edilemez. 1960 darbesine giden süreç, 1954’te iki yüzbaşının sucuklu yumurta yemesiyle başlamıştı. Demokrat Parti bu gelişmeleri hafife almış ve ağır bedel ödemişti. AK Parti gerekli soruşturmayı ivedilikle yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Teğmenlerin mezuniyet törenlerinde göz yaşartan anlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Küçük'ün açıklamalarına sert bir karşılık verdi. Özdağ, AKP iktidarında yaşanan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını hatırlatarak, "Atatürk’ün subaylarına karşı yaptığın düşmanlık yetmedi, şimdi de 21 yaşındaki tek suçu Atatürk’ü sevmek olan teğmenlere saldırıyorsun" dedi. Özdağ, "Mustafa Kemal’in askeri olmayan, Yunan ordusunun ve Haçlı ordusunun askeridir" şeklindeki paylaşımında bulundu.