Ümit Özdağ Cumhuriyetin 100.yılı için dağları aşıp Ankara’ya ulaşacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, partisinin Cumhuriyetin 100. yılına yönelik programını açıkladı.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

1923-2023 Cumhuriyet 100 yaşında. Sevgili Atatürk, İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, seninle kutladığımız son 29 Ekim’in üzerinden 85 yıl geçti. Bıraktığın Cumhuriyeti 100. Yılına ulaştırdık.

“SENİN ÇAĞDAŞLARININ KURDUĞU REJİMLER YIKILDI”

Zor dönemlerden geçtik. Ancak Hatay’ı anavatana kattık Kıbrıs’ta bir Türk devleti daha kurduk. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan senin 10. Yılda öngördüğün gibi bağımsızlıklarına kavuştular. Senin arzu ettiğin kadar ne yazık ki ekonomik anlamda gelişemedik ancak belirli bir mesafe kaydettik. Senin çağdaşlarının kurduğu rejimler yıkıldı. İsimleri unutuldu veya lanetlenerek anılıyor.

“BÜTÜN DÜŞMANLARA GÖSTERECEĞİZ”

Senin kurduğun Cumhuriyet ise içteki ve dıştaki bütün düşmanlara rağmen 100. yaşına giriyor. Ve 2023 yılında Türk gençleri, seni 29 Ekim 1938’de Boğaz’da tekne ile gelip Dolmabahçe Sarayı’nın önünde büyük tezahürat yapan, seni daha yakından görmek için Boğaz’ın soğuk sularına atlayarak Saray’a doğru yüzen Kuleli öğrencisi gençler gibi seviyorlar. 100. yılında kurduğun Cumhuriyetin ismini her yerden silmek isteyenler, kutlamamak için ne yaparlar ise yapsınlar büyük Türk Milleti sana olan sevgi ve şükranını 100. Yılda içerdeki ve dışarıdaki bütün düşmanlarına gösterecek.

“NÖBETLER 29 EKİM’E KADAR SÜRECEK”

Zafer Partisi senden ve ilkelerinden asla taviz vermeden kurduğun Cumhuriyetin 100. Yılını düzenleyeceği yürüyüşler, saygı nöbetleri, konferanslar, paneller marşlar ile kutlayacak.

8-9 Ağustos’ta Çanakkale’de Anafartalar muharebelerinin ve Cımhuriyetimizin kuruluş yıldönümü anmak için geceyi 57 Alay karargahında geçirip sabah Conk Bayırına ellerimizde Türk bayrakları ile yürüyeceğiz.

“26 Ağustos sabah saat 04.30 da gece sabaha karşı, topların çelik ağzı çaldı bir hucum marşı. Bir ölüm bestesinin içinde yandı dağlar, Altüst oldu siperler, eridi demir” İşte topçu ateşinin başladığı saatte bütün Türkiye’de Zafer Partili gençler senin heykellerinin başında 29 Ekim’e kadar sürecek 100. yıla saygı nöbetini başlatacak.

“28 AĞUSTOS’TA İNEBOLU’DAN YOLA ÇIKACAĞIZ”

Ve 28 Ağustos 1920’de İstanbul’dan kaçırılan silah ve cephane İnebolu’ya inmiş, Ankara’ya uzanan İstiklal yolundan Zafer Nakliyat tarafından Ankara’ya kağnılar ile taşınmıştı. Zafer Partililer ile 28 Ağustos’ta İnebolu’dan yola çıkacağız ve 100. Yil İstiklal yolu yürüyüşü ile yürüyerek Ankara’ya dalga dalga büyüyerek geleceğiz. Ve Anıtkabir’de seni ziyaret edip dua ederek yürüyüşümüzü Yaşasın Atatürk yaşasın 100 yaşındaki Cumhuriyet diye bitireceğiz.