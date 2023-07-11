Ümit Özdağ'ın Şam ziyareti öncesi Suriye'den iptal haberi geldi

Özdağ'ın Suriye ziyaretinin bu hafta gerçekleştirilmesi bekleniyordu.

Ancak Gazeteci Musa Özuğurlu akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Suriye yönetiminin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ülkeye girmesine izin vermediğini iddia etti.

Özuğurlu, Özdağ'ın vizesinin iptal edildiğini kaydetti.

"SURİYE'YE GİRİŞİ İPTAL EDİLDİ"

Özuğurlu yaptığı paylaşımda "Ümit Özdağ’ın vizesi iptal edildi. Suriye makamları Ümit Özdağ’ın Suriye’ye giriş iznini iptal etti" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: SURİYE'YE GİDEMİYORUM

Konu ile ilgili Halktv.com.tr'ye konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ "Suriye'ye gidemiyorum" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Sözcüsü Ali Şehirlioğlu ise "Net bir bilgim yok. Genel başkan ile henüz görüşmedim. Ancak vize ile ilgili bir sorun olabilir" diye konuştu.