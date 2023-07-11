Ümit Özdağ'ın vizesi iptal edilmişti. Zafer Partisi heyeti Suriye'de

Suriye'ye gideceğini duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, vize engeliyle karşılaşmıştı.

Ümit Özdağ'ın vizesi iptal edilmişti. Zafer Partisi heyeti Suriye'de

Suriye'ye yapacağı ziyaret için vize alamayan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, heyetini yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Suriye hükümeti, Özdağ'ın giriş iznini iptal ettiği için Zafer Partisi heyeti, Özdağ'sız devam etme kararı aldı.

Heyette; eski Dışişleri Bakanı ve Zafer Partisi Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Milli Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nezih İlter Karaman yer alıyor. Heyet, 15 Temmuz'a kadar Suriye'de kalacak.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, Beyrut üzerinden Şam'a giden heyetle birlikte konuştu.

Gürel, "Suriye'nin meşru hükümetinin kontrolündeki bölgelerde yaşamın normal olduğunu ve savaşın sona erdiğini görmek için buradayız. Geçici sığınmacı durumundaki Suriyelilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerini istiyoruz" dedi.

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