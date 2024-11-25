Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısındaki amacı ve beraberinde getireceği sonuçları tek tek anlattı

Ümit Özdağ, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yönelik sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bu yol, yol değildir." diyen Özdağ, Öcalan çağrısıyla neyin amaçlandığını açıkladı ve sonuçlarına dikkat çekti.

X hesabından açıklama yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"BU YOL, YOL DEĞİLDİR"

Öcalan’ın af ile serbest kalması karşılığında Kürt siyasi kimliğinin kabulü, özerk bölgeye geçiş, Kürtçe eğitim gibi tavizlerin verileceği konuşuluyor.

Tabii birileri de Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinin Türkiye ile birleşeceği tezi ile Türkiye’nin 2 milletli hale gelmesini cazip hale getirmeye çalıştığını görüyoruz. Bu yol yol değildir.

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Endonezya dünyanın en büyük ada ülkesidir. 1.904.564 km2’dir. Nüfusu 280 milyondur. Adalarda 1300 etnik grup 700’den fazla dil vardır. 1945’de Endonezya Bağımsız olduğunda hiçbir şekilde millet vasfını taşımayan, çeşitli dil ,etnik gruplardan oluşan bir yapıydı.

Endonezya Java dilinin tek öğretim eğitim dili olarak kabulü ve bu ilkenin tavizsiz uygulanması sayesinde millet haline gelmiştir. Bugün Halkın %70i Endonezyalıyım demektedir.

Türkiye’de bazıları şimdi PKK’ya teslim olarak kurulu devleti ve Milet kimliğini dağıtmaya mı hazırlanıyor?

Oysa yapılması gereken DEM dışında bütün partilerin işbirliği ve milli devleti temel alan tek eğitim sistemi ile yola devam etmektir.