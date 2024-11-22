Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var

Zafer Partisi lideri Özdağ, koruma taleplerinin karşılıksız bırakıldığını belirterek yeri yerinden oynatacak açıklamalarda bulundu.

Bana Göre TV'de açıklamalarda bulunan Özdağ, öldürülürsem bunun 3 sorumlusu var diyerek o isimleri tek tek sıraladı.

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"DEFALARCA İLETTİM, REDDEDİYORLAR"

"Benim pozisyonumda, benim tehdit algılarıma maruz kalan bir kişinin minimum altı polis tarafından korunması gerekiyor" diyen Özdağ, "Benim tempomda yanımda bir tek polis arkadaşım beni koruyacak şekilde verimli olması, çalışması mümkün değil, o da insan. Bu sistemin değişmesi gerektiğini İçişleri Bakanlığı'na defalarca ilettim. İnatla reddediyorlar, suç işliyorlar" dedi.

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"ÖLDÜRÜLÜRSEM 3 SORUMLU VAR"

Özdağ, Türkiye'de kaos çıkarmak isteyenlerin hedef seçebileceği beş kişiden biri olduğuna dikkat çekerek, "Eğer bana bir suikast yapılır ve ölürsem, üç sorumlusu vardır; tetiği çeken örgüt, talimatı veren istihbarat servisi ve İçişleri Bakanı" ifadelerine yer verdi.