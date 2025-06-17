Ümit Özdağ için tahliye kararı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ümit Özdağ, tutuklu yargılandığı davada, 6 gün sonra Silivri’de bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.

147 gündür Silivri'deki cezaevinde tutuklu olarak yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Özdağ için mahkeme tahliye kararı verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşmasında mahkeme tutukluluğun devamına karar verirken, dava 17 Haziran’a ertelenmişti. Bugün ise davanın ikinci duruşması görüldü.

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Savcı Ümit Özdağ’ın hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluğunun devamını istemişti.

Özdağ'ın üzerine atılı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Ancak sürenin düşük olmasından dolayı mahkeme Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararı sonrası mahkemede "Bozkurt Özdağ" sloganları atıldı. Özdağ'ın tahliyesi Silivri'nin girişinde büyük sevinç ile karşılandı.

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