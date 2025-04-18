Ümit Özdağ, Öcalan çıkana kadar tutuklu mu kalacak?

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, “Usule aykırı soruşturma sonucunda, tutuklanmam, tahliye talebimin reddedilmesi ve ilk duruşmamın, açılım sürecinin sonlanmasının beklendiği tarihten sonraya bırakılması, benimle ilgili sürecin hukukla değil siyasetle ilgili olduğunu teyit etmiş oldu...” dedi.

Ümit Özdağ, kendisiyle Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde yaptığım iki görüşmede de “Devletin aldığı açılım kararlarına engel çıkarmayayım diye burada tutuluyorum” ifadesini kullandı.

Öyleyse, Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması da hukuki değil ancak siyasi gelişmelerin sonunda mümkün olabilir...

Çünkü hukuka bakılacak olursa hiç tutuklanmaması gerekirdi. Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmasına rağmen hakkında Kayseri olaylarından dolayı iddianame düzenlenmesi de gösteriyor ki açılım sürecini planlayanlar, Ümit Özdağ’ın süreç bitene kadar tutuklu kalmasını öngörmüş...

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Bir defa Kayseri olaylarından gözaltına alınan, tutuklanan tek bir Zafer Partili yok. Ümit Özdağ da olaylar sırasında yayınladığı mesajlarda herkese sağduyulu davranma çağrısı yapmış ve parti mensuplarının evlerinden çıkmamasını istemişti. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün olaylar sonrasında düzenlediği tutanak veya raporda Zafer Partisi’nin adı bile geçmediği halde, beş buçuk ay sonra soruşturma için yeni bir tutanak veya rapor düzenlenmesinin istenmesi ve bu belgede Zafer Partisi’nin suçlanması, hukuka aykırıdır. Zaten bu belgede de Zafer Partili birkaç kişinin yayınladığı mesajlardan söz ediliyor. O mesajlarla ilgili bir soruşturma da yok. Kaldı ki bir veya birkaç üyenin attığı mesajdan, genel başkan sorumlu tutulabilir mi?

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Gerek siyasi çevrelerden edindiğim bilgiler gerekse Çağlayan adliyesinde konuşulanlar, Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının büyük ölçüde ters teptiğini ispatlıyor. Öyle ki Ümit Özdağ’ın tutukluluk halinin 90-100 günde bitirilmesi veya 120-140 gün yani açılım sürecinin sonuna kadar sürmesi konusunda bir fikir ayrılığı olduğuna dair bilgiler geliyor...

Ümit Özdağ’ın bu kadar uzun süre tutuklu kalmasının MHP’ye bir fayda getirmediği, aksine zarar verdiği de konuşuluyor...

Tabii bir yargılama sürecinde esas olan adalettir; herhangi bir kişinin, başkalarının siyasi kâr ve zarar hesabına göre tutuklanması veya tahliye edilmesi, normal bir hukuk düzeninde kabul edilemez!

Açılım sürecini durdurmasın, daha da açığı Abdullah Öcalan’ın önce İmralı adasında sonra da bütün Türkiye’de serbest kalmasını engellemesin diye Ümit Özdağ’ın tutuklu kalması, Türk hukukunda olmayan düşman ceza hukuku çerçevesinde “önleyici tutuklama” olarak tanımlanıyor.

Terör örgütü kurarak 40 yıldır Mehmetçik kanı döken bir örgütün başı olan Abdullah Öcalan’a umut hakkından söz edilirken, buna karşı çıkan bir siyasi lider aynı süreçte hukuka aykırı yollarla tutuklanmıştır.

Abdullah Öcalan’a bile düşman ceza hukuku uygulanmazken, devletin kuruluş felsefesini savunan Ümit Özdağ’a nasıl uygulanıyor?

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Ümit Özdağ, Muzaffer Özdağ’ın oğlu olmasından dolayı siyaseten MHP’nin içinde doğmuş gibidir... Önce MHP’den daha sonra MHP’den ayrılanların kurduğu İYİ Parti’den milletvekili seçilen Ümit Özdağ, Zafer Partisi’ni kurmuştur. Bütün bu geçişlerde değişmeyen tek şey, Ümit Özdağ’ın siyasi duruşudur. O duruş, Türk Milliyetçiliği çizgisidir. Bu sebeple, Zafer Partisi ve İYİ Parti ile birlikte MHP’nin tabanı da çok büyük çoğunlukla Ümit Özdağ’a yapılanlardan rahatsızdır. Aslında MHP’de siyaset yapanlar da Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının MHP ile bağlantılı gibi görülmesini doğru bulmuyor ama açılım sürecini destekledikleri için Özdağ ile ilgili aleni yorum yapamıyor. Zafer Partisi ise her geçen gün puanını artırıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her konuşmasında Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile birlikte Ümit Özdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da serbest bırakılması gerektiğini söylüyor, Silivri’de İmamoğlu’nu her ziyaretinde Ümit Özdağ’ı da ziyaret ediyor...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, başından beri Ümit Özdağ’a da Ekrem İmamoğlu’na da destek veriyor...

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Sahi, Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmayı planlayanlar, Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir parti başkanı olan Selahattin Demirtaş’ı neden içerde tutuyor?

Soruyu şöyle de sorabiliriz: Ümit Özdağ’ı içerde tuttuğunuz için mi Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakamıyorsunuz? Öyle değilse bırakın da görelim...