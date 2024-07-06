Ümit Özdağ: Sınırlarımızı antipersonel mayınla döşeyelim

Ümit Özdağ, partisinin İzmir'in Kemalpaşa İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Özdağ açılışta Kayseri’de yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Zafer Partisi'nin sözlerinin doğru olduğu her geçen gün Türk halkı tarafından biraz daha görülüyor” diyen Özdağ, “Kayseri'de başlayan, sonra bazı illerimize yansıyan olaylar gösterdi ki; Zafer Partisi kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu uyarılar konusunda haklı çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN SINIRLARIMIZI ANTİPERSONEL MAYINLA DÖŞEYELİM”

Özdağ açıklamalarının devamında, "Türkiye'yi dünyanın ve Avrupa Birliği'nin Ruanda'sı olmaktan çıkartın. Ottowa anlaşmasından çekilin. Tekrar güvenli hale getirmek için bütün sınırlarımızı antipersonel mayınla döşeyelim" ifadelerini kullandı.