Ümit Özdağ'dan çarpıcı mesaj! Tutuklamasını o operasyona benzetti

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ettiği iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde Özdağ'ı Silivri Cezaevi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ziyaret etti.

Hakkında yeni bir dava açılmıştı... Ümit Özdağ'dan son dakika açıklaması!

Ağbaba, ziyarete ilişkin olarak ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ, '1970'lerde ABD'de beyazlarla siyahlar arasında bir eşitlik vardı ama şerifi, adliyesi siyahlara ayrı beyazlara ayrı cezalar veriyordu. Bize de 2025 yılında uygulanan tam olarak bu' dedi. Özdağ, yaşadıklarını 'Almanların Varşova'da ve Paris'te uyguladığı hukuku bize uyguluyorlar. Abdülhamid'den sonra ilk kez 'Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet' sloganına ceza verilmiş oldu' sözleriyle anlatıyor" diye konuştu. Ağbaba, Özdağ'ın heyete şunları söylediğini aktardı:

Silivri Cezaevi'ndeki Ümit Özdağ'a bir dava daha! Adalet Bakanlığı harekete geçti

"Protokol yolunu keserek, restoranı basarak beni gözaltına aldılar. Emniyete geldiğim akşam 30 santimlik tahtanın üzerinde yatırdılar beni. Cumhurbaşkanına hakaretten bir şey çıkmayınca Kayseri’den dosya istediler. Atılan tweetlere takipsizlik verilmişti. Olaylarda bir tane Zafer Partili tutuklanmamıştı. Soruşturma konusu olan tweetlerimin önemli bir bölümü milletvekili olduğum dönemde attığım tweetler. Ben hükümetin politikalarının sonuçlarını paylaştım. Bana düşman hukuku uygulanıyor. Eskiden FETÖ soruşturmalarını yapan Beşiktaş'taki savcılık, şimdi Çağlayan'da yedinci kata taşınmış durumda. Bu suçlamalarla beni Türkiye'de başka kimse tutuklayamazdı, Çağlayan'da yedinci katta tutuklandım. Ergenekon operasyonunun sekizinci dalgasıyla karşı karşıyayız. İkili bir hukuk sistemiyle, bir hukuk katliamıyla karşı karşıyayız."