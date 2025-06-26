Ümit Özdağ'dan Fatih Altaylı paylaşımı: Beni ziyarete gelmişti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, tutuklanarak İstanbul Silivri'deki cezaevine gönderilen Fatih Altaylı için paylaşım yaptı.

"ZAYIFLATMAYACAK AKSİNE GÜÇLENDİRECEK"

Yakın zamanda cezaevinden çıkan Özdağ, Altaylı'nın tutukluluk sürecinde kendisini ziyaret ettiğini de hatırlatarak "İşlenmesi imkansız bir suçla suçlanarak tutuklandı. Bu tutuklama Fatih Altaylı’yı zayıflatmayacak aksine güçlendirecektir" dedi.

Fatih Altaylı Silivri’de beni ziyarete gelmişti. İçeri girmeden o soğuk kış gününde Zafer Otağı’nda parti sözcümüz Azmi Karamahmutoğlu ve İstanbul il başkanımız Hakan Akşit ile sohbet etmişlerdi.

İşlenmesi imkansız bir suçla suçlanarak tutuklandı. Bu tutuklama Fatih Altaylı’yı… pic.twitter.com/79Z9dpaHwQ — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 26, 2025

Özdağ, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Altaylı Silivri’de beni ziyarete gelmişti. İçeri girmeden o soğuk kış gününde Zafer Otağı’nda parti sözcümüz Azmi Karamahmutoğlu ve İstanbul İl Başkanımız Hakan Akşit ile sohbet etmişlerdi. İşlenmesi imkansız bir suçla suçlanarak tutuklandı. Bu tutuklama Fatih Altaylı’yı zayıflatmayacak aksine güçlendirecektir. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025 tarihli yayın nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, emniyette sözlerine ilişkin, Cumhurbaşkanına hakaret veya tehdit amacı taşımadığını söylemişti. Altaylı, Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevine gönderilen Altaylı, Erdoğan’a “Bu oran çok da beklediğim oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez.Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak, bu millet hoşuna gitmediği, istemediği zaman padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı, boğazlanan veya intihar etti süsü verilen” demişti.

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