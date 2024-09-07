Ümit Özdağ’dan Polat çiftine flaş gönderme: Nasıl çıktığınızı biliyorum

Kara para aklama ve diğer üç suçlama ile 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat’ın davasında dün verilen ara karar sonrasında, Engin Polat ve diğer üç tutuklu kişi Çorlu’daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan serbest bırakıldı. Bu gelişmeler, tartışmaları beraberinde getirdi ve Özdağ’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.



Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polatların tahliyesine ilişkin imalı göndermelerde bulunarak, “Ne yazık ki yazamıyorum” dedi. Dilan Polat ve eşini görgüsüzlükle nitelendiren Özdağ, Polat çiftini Türkiye’ye kötü örnek olmakla suçladı.

"TÜRK GENÇLERİNİN HAYATINI KARARTTINIZ"

Özdağ’ın paylaşımında “Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyveleri toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz. Kötü örnek olarak birçok Türk gencinin hayatını karartınız ve karartmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız” ifadelerine yer verdi.



Gençlere Polat çiftine özenme konusunda da uyaran Özdağ, “Özenmeniz gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli olarak 6 ilde 1 Kasım 2023 tarihinde ve sonrasında gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, Polat çifti ve Sinem Sıla Doğu’nun da aralarında olduğu 16 şüpheli tutuklanmış, ayrıca 27 şirkete kayyum atanmasına hükmedilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'da yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat’ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu’nun yanı sıra Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe’ye adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.



Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos’ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğun gözden geçirilmesi talebiyle itiraz dilekçesi sunmuş ve bu itiraz sonucunda Dilan Polat’ın tahliyesine karar verilmişti.

İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan elde edilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" kullanılarak sisteme dahil edilmeden transfer edildiği ve aklandığı ifade ediliyor. Örgütün bu faaliyetler sırasında kazandığı hızlı şöhret ve tanınırlık sayesinde, gerçek ticari faaliyetler yürüttüğü ve böylece aklama suçlarının izlenmesini ve denetlenmesini zorlaştırmaya çalıştığı ifade ediliyor.



İddianamede, yasa dışı bahisten elde edilen paranın gizlenmeye çalışıldığı ve zenginleşmenin gerçek bir ticaretten sağlandığı izlenimi vermek amacıyla birçok şirket kurulduğu anlatılıyor. Bu şirketlerin faaliyetleri sırasında, gerçek olmayan iş ve işlemler için sahte faturaların düzenlendiği ve kullanıldığı, ayrıca kanunen tutulması gereken defterler dışında gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.



Soruşturma kapsamındaki 31 şirketin ve bu şirketlere ait taşınmazlar, araçlar ve diğer mal varlıklarının müsadere edilerek kamu mülkiyetine geçirilmesi talep ediliyor. İddianamede, Dilan ve Engin Polat’ın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

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