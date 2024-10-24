'Saldırı 1 hafta önceden biliniyordu'. Ümit Özdağ'dan TUSAŞ saldırısı ile ilgili çarpıcı iddia

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, TUSAŞ saldırısına ilişkin, "Saldırının Ankara'da gerçekleşeceğine dair, son 1 haftada basın dahil değişik çevrelerde bir şayia dolaşıyordu" dedi. Özdağ, "Bundan sonra suikastlardan bahsediliyor" iddiasında da bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

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NOW TV'DE CANLI YAYINA KATILAN ÖZDAĞ, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Böyle bir saldırının Ankara'da gerçekleşeceğine dair, son 1 haftada basın dahil değişik çevrelerde bir şayia dolaşıyordu. Hedef bilinmiyordu belki ama gazeteciler de böyle bir saldırının olacağını biliyordu. Hatta bundan da sonra suikastlardan bahsediliyor, gerçekleştirilmesi hedeflenen. Keza; böyle bir saldırı ile ilgili bir flash belleğin geçen hafta ele geçirildiği ve bunun içinden belirli devlet kurumlarının listesinin çıktığı yine istihbarat çevrelerinde ifade ediliyor.