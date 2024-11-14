Ümit Özdağ’ı durdurma yasası!

İktidarın, “etki ajanlığı yasası” denilen yasa teklifini geri çektiği bildirildi ama konu hala çok yanlış tartışılıyor. Deniliyor ki, “AKP ve MHP’li üyeler, NATO Parlamenter Toplantısı’nda, Gürcistan’da çıkarılan benzer yasaya karşı hazırlanan açıklamaya imza attı. Gürcistan’daki Etki Ajanlığı düzenlemesini demokrasi tehdidi olarak nitelediler. Türkiye’de ise tam tersini yapıyorlar...”

Bir defa, Gürcistan’daki “Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasasındaki düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan kuruluşların “yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon” olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.

Türkiye’deki yasa teklifi ise sivil toplum kuruluşu görünümlü, yabancı istihbarat servisleri tarafından örtülü olarak desteklenen organizasyonları önlemek için değil de bu kuruluşlar hakkında araştırma yapanları cezalandırmak için hazırlandı!

Türkiye’deki teklifte “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda; Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar, Türkiye’de suç işleyenler” cezalandırılıyor!

Yapılan yorumlardan anlaşılan o ki çoğunluk, teklifi hiç okumadan konuşuyor!

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Bir defa Gürcistan’a haksızlık ediliyor! Gürcistan, bu yasayla, dışarıdan para alarak ülkede sivil toplum kuruluşu kuranların, şayet aldıkları para bütçelerinin yüzde 20’sini aşıyorsa, “yabancıl bir gücün çıkarlarını gösteren organizasyon” olarak kaydolmalarını istiyor.

NATO ve Avrupa Birliği ise Gürcistan’da sivil toplum kuruluşu adı altında sürdürdükleri istihbarat faaliyetleri kontrol altına alacak diye yaygara kopardı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın açıkladığı bilgiye göre NATO Parlamenterler Asamblesi’nin Gürcistan’daki yasayı demokrasiye tehdit olarak niteleyen açıklamasına kabul imzası atan Türk heyetinin, 8 üyesi AKP, 4 üyesi CHP, 2 üyesi MHP, 2 üyesi DEM, 1 üyesi İYİ Parti ve 1 üyesi Saadet/Gelecek grubundan...

Bu imza ne anlama geliyor? “Gürcistan, yabancılardan para alan sivil toplum kuruluşu görünümlü yabancı istihbarat örgütlerinin çalışmalarını kontrol etmesin” anlamına geliyor!

Türkiye’deki yasa teklifi ise yabancılardan para alanları “yabancı bir gücün çıkarlarını gösteren organizasyon” olarak kaydetmek şöyle durusun, yabancılarla, mesela sığınmacılarla ilgili verileri araştıranları cezalandırmayı esas alıyor!

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Peki sığınmacılar konusunda en güçlü siyasi itirazı kim yapıyor? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ değil mi? Ümit Özdağ’ın, bu politikayla, partisini barajı aşma noktasına getirdiği de anketlerden belli...

ABD’de de Trump, “Yabancıları geldikleri yere geri göndereceğiz” diyerek birkaç puan farkıyla seçimi kazandı!

O halde “Bu teklif, öncelikle Ümit Özdağ’ı ve benzer çizgide veri açıklayanları cezalandırmaya dayalıdır” da denilebilir. Oy akışı dursun diye...

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Tabii konu, sadece bundan ibaret değil...

Yasa teklifini doğru anlayan ve anlatan da İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

Dervişoğlu, son grup toplantısında “Geçmişte söylemiştim. Bugün de tekrarlayayım. Soğuk savaş döneminde değiliz Sayın Erdoğan. Burası Sovyetler Birliği değil, siz de Stalin değilsiniz. Mülteci politikalarına karşı çıkan, demografik değişim endişelerini dile getirenleri bile, 'Etki Ajanı' olarak nitelendirmeyi mümkün kılacak bu yasa teklifini şiddetle reddediyoruz. Bu bir Tiranlık uygulamasıdır. Yol yakınken bu hatadan dönülmelidir. İYİ Parti olarak bütün milletvekillerimizle birlikte, demokrasiyi katleden, ifade özgürlüğünü sekteye uğratan, söz söyleme ve eleştirme hakkına tecavüz eden, iktidarın, istediğini ajan, gerçek ajanı da masum ve muteber ilan ettirebileceği bu derebeylik yasasına sonuna kadar direneceğiz." dedi.

Sonunda, AKP yönetimi veya Tayyip Erdoğan da teklifin Anayasa’ya, hukuka aykırı olduğunu görerek şimdilik geri adım attı...

Şimdilik...