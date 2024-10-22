Ümraniye'de 'Drift' yapan sürücüye 21 bin 179 lira ceza

Kaynak: AA
Ümraniye'de 'Drift' yapan sürücüye 21 bin 179 lira ceza

İstanbul Ümraniye'de aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin 729 lira para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle drift atarak çevredekilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda 5 Temmuz 2023'te kaydedildiği belirlenen görüntülerdeki aracın sürücüsünün F.U. olduğu tespit edildi.

Yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "drift atmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 21 bin 729 lira para cezası kesildi.

Hakkında adli işlem de başlatılan sürücü, polis merkezine teslim edildi.

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