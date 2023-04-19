Ümraniye'de facianın eşiğinden dönüldü: Hastanenin kazan dairesi havaya uçtu

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün yer aldığı ek binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BİNADAN KOPAN PARÇALAR ETRAFA SAVRULDU

Alınan bilgiye göre, hastanedeki kullanılmayan binanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği yangında, binada hasar oluştu.

İşte patlama anı ve sonrasındaki görüntüler: