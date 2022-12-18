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Ümraniye’de gecekondu alevlere teslim oldu   

Ümraniye’de bir gecekonduda çıkan yangın nedeniyle mahalleli panikle sokağa döküldü. Alevlere teslim olan gecekondu yangını kameraya anbean yansıdı.  

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 20:58
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Ümraniye’de gecekondu alevlere teslim oldu   

Ümraniye’de gecekondu alevlere teslim oldu   
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Yangın, saat 19.30 sıralarında Ümraniye ilçesi Topağacı Mahallesi Sönmez Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir gecekondu henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatte kontrol altına alırken mahalleli panikle sokağa döküldü. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken gecekondu kullanılamaz hale geldi.  

Öte yandan gecekondunun alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)                    

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