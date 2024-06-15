Ümraniye'de uyuşturucu ve silah operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ümraniye'de uyuşturucu ve silah operasyonu

İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirilen bir operasyonda uyuşturucu ve silah ticareti yapan iki şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin beş farklı suçtan arandığı anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ekipleri, Sancaktepe'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ümraniye Parseller Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı tespit edilince operasyon düzenledi.

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Operasyon neticesinde, U.Ş. ve M.D.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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Operasyon esnasında şüphelilerin dışarıya telefon ve silah fırlattıkları belirlendi ve yapılan çevre aramasında iki ruhsatsız tabanca, beş şarjör, elli dokuz mermi, bir sigara içinde uyuşturucu, altı cep telefonu ve bir laptop bulunarak el konuldu.

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Yapılan sorgulamada, U.Ş.'nin çekle ilgili yasal olmayan işlemler yapmak, kumar oynamak için mekan sağlamak, 1072 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek ve ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın almak veya bulundurmak gibi toplam beş ayrı suçtan arandığı ve dört yıl sekiz ay hapis cezası ile sekiz yüz altmış altı bin sekiz yüz lira para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

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