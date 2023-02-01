Ümraniyespor Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı

Süper Lig'de 2-2 devam eden Galatasaray, Ümraniyespor mücadelesinde Ümraniyesporlu Avounou, 77. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
Süper Lig'de 2-2 devam eden Galatasaray, Ümraniyespor mücadelesinde Ümraniyesporlu Avounou, 77. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
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