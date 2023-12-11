Şener Üşümezsoy'un öğrencisinin çalıştırdığı Umut Camkıran rakibini yere serdi. 20 maç 20 galibiyet 19 nakavt

Almanya’nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Bad Saulgau şehrinde bulunan Stadhalle’de yapılan boks gecesinde Umut Camkıran ile Edi Delibaltaoğlu karşı karşıya geldi.

WBC’nin Asya Şampiyonluk kemerinin ortaya konulduğu mücadelede Umut rakibini 3. rauntta nakavt etti. Umut 20 maçta 20 galibiyetle kariyerine devam ederken nakavt sayısını 19’a çıkardı.

Birol Topuz’un düzenlediği gecenin promotörlüğünü ise Umut Camkıran’ın kendisi gerçekleştirdi.

Aynı gece ringe çıkan Yasin Başar ise Alman ağır sıklet Konstantin Biegler ile kozlarını paylaştı. Maça çıkmadan önce her iki boksörün de 5 maçta 5 galibiyeti bulunuyordu.

Kazanan Nakavtla Yasin Başar oldu. Yasin de Umut gibi rakibini 3 rauntta nakavt etti.