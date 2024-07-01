Umut Meraş veda etti

Kaynak: İHA
Umut Meraş veda etti

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Umut Meraş, siyah-beyazlı camiaya veda mesajı yayınladı.

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Umut Meraş, sosyal medya hesabından bir veda metni yayımladı. 28 yaşındaki oyuncu, veda metninde şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Beşiktaş Camiası, üç sezonda birlikte iki kupa kazandığımız Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek için forma şansı bulduğum her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak adına çok çalıştım. Her zaman bulunduğum yerin ağırlığını bilerek karakterimden ödün vermeden Beşiktaş için mücadele ettim. Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim. Bu camianın üyesi olduğum her an bana sevgilerini gösteren, iyi günümde kötü günümde beni destekleyen Büyük Beşiktaş taraftarlarına da en derin samimiyetimle yürekten teşekkürlerimi sunarım. Hepiniz kalbimde olacaksınız, sizleri seviyorum. En içten sevgi ve saygılarımla."

2021-2022 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş ile tüm kulvarlarda 60 maça çıkan Umut Meraş, 2 asistlik katkı sağladı.

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