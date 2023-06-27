Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu. Duyanlar şaştı kaldı

Edin Dzeko transferinden sonra bir golcü transferi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Umut Nayir için nabız yokluyor. Öte yandan Umut Nayir'in ise Sarı Lacivertliler'den istediği ücret belli oldu.

Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu. Duyanlar şaştı kaldı

Jorge Jesus ayrılsa da Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler Edin Dzeko transferinin dışında bir süredir Umut Nayir için temaslarını da sürdüyor.

EYÜPSPOR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Eyüpspor ile görüşmelere devam eden Fenerbahçe, bir yandan da Umut Nayir ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile anlaştığı iddiaları ağır basarken, milli oyuncu Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği ücret de ortaya çıktı.

İSTEDİĞİ ÜCRET BELLİ OLDU
TRT Spor'un haberine göre; Umut, Sarı-Lacivertlilerden 35 milyon TL talep etti. Umut Nayir geçtiğimiz sezon Ümraniyespor ile Süper Lig'de 17, Türkiye Kupası'nda da 1 gol atma başarısı göstermişti. Nayir, 3 de asist katkısı vermişti.

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