Ünal Karaman'dan Trabzonspor açıklaması

Trabzonspor'da görev yaparken, taraftarın içinde uhde olan Ünal Karaman'dan bordo mavilileri yıkan haber geldi.

Ünal Karaman'dan Trabzonspor açıklaması

Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde aldığı başarılı sonuçlara rağmen görevden alınan geçtiğimiz günlerde ise siyasete katılarak 14 Mayıs'taki seçimlerde Konya'dan İYİ Parti milletvekili adayı olduğunu açıklayan Ünal Karaman teknik adamlığı bıraktığını açıkladı. Karaman kendisine yöneltilen 'Trabzonspor'a geri döner mi?' sorusunu 'O defteri kapattık' diyerek yanıtladı.

KÖTÜ HABER GELDİ

Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde aldığı başarılı sonuçlara rağmen görevden alınan ve siyasete atılarak 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti'den Konya milletvekili adayı olan tecrübeli teknik adam Ünal Karaman'dan bordo-mavili camiaya kötü haber geldi. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un efsane ismi ve eski teknik adamı Ünal Karaman siyasete atılarak memleketi Konya'da çalışmalara başladı.

Konya Olay TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Cengiz Dönmez ile Politika Kazanı' programına konuk olan bordo-mavili ekibin efsane ismi Ünal Karaman Cengiz Dönmez'in sorularını yanıtlayarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.,

AKP'DEN TEKLİF ALDI

Karadeniz ekibinin efsane ismi, geçmişte MHP ve AKP'den teklif aldığını açıklayarak "Daha önce hem Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vekillik teklifi aldım." diye konuştu.

Ünal Karaman ayrıca bir bordo-mavili taraftarın kendisine yönelttiği 'Trabzonspor'a geri döner mi?' sorusunu yanıtlayarak teknik adamlığı bıraktığını açıkladı. Karaman söz konusu soruya 'o defteri kapattık' şeklinde yanıt verdi.

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