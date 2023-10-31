UNICEF: Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocuk ölümlerinden endişe duyduklarını ve Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü açıkladı.

KAYNAK: AA
UNICEF: Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki çocuk ölümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan Elder, Gazze'deki çocukların, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

"TIBBİ BAKIM EKSİKLİĞİ NEDENİYLE ÖLÜYOR"

Elder, UNICEF'in çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek "Gazze'deki çocuklar yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor." dedi.

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