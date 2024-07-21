Union Berlin, Livan Burcu'yı renklerine kattı

19 yaşındaki Livan geçtiğimiz sezon SV Sandhausen formasıyla çıktığı 28 lig maçında 4 gol ve 5 asist üretti.

Frankfurt'ta doğan ve Eylül sonunda 20 yaşına girecek olan Livan, FSV Frankfurt ve Eintracht'ın altyapılarında eğitim gördü. 2022 yazında geçen sezondan beri profesyonel kadroda daimi olarak yer aldığı ve dikkatleri üzerine çektiği Sandhausen'e transfer oldu.

Livan şu ana kadar Türkiye 21 yaş altı milli takımında iki maça çıktı.

Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork transferle ilgili şunları söyledi: "Livan takımımıza çok fazla kalite getiriyor. Yüksek oyun potansiyeline sahip ve hücumumuzu canlandıracak."

Antrenör Christian Titz, çeşitli pozisyonlarda kullanılabilecek "genç, gelişen, hızlı ve top sürme yeteneğine sahip bir oyuncuyu" sabırsızlıkla beklediğini söyledi.