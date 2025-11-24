Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin genel müdürü Philippe Bormans, açıklamalarda bulundu.

İşte Bormans'ın sözleri:

'GALATASARAY MAÇINDAKİ ATMOSFER FENERBAHÇE MAÇINDAN DAHA İYİ OLACAK'

"Galatasaray maçında atmosfer çılgın olacak! Fenerbahçe ile iki kez oynadık ama bence bu sefer atmofer ve ortam açısından daha da iyi olacak! Her zamanki gibi bir şeyler elde etmeye çalışacağız."

'PUAN ALMAK BİZE BAĞLI'

"Hedefimiz her zaman ilerlemek ve bunun için 8-9 puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Şu anda 3 puanımız var ama her maçı tek tek ele alıyoruz. Bunun Şampiyonlar Ligi olduğunu ve bunu ilk kez yaşadığımızı da unutmamamalıyız. Sonuçlar her zaman durumu yansıtmadı ama bu sefer fırsatları değerlendirmek ve Galatasaray maçında puan almak bize bağlı."

'HEDEFİMİZ HALA AYNI'

"Hedefimiz hala aynı, play-off'lara kalmak. Galatasaray karşısında yine puan almaya çalışacağız. Ama bunun zor olacağını biliyoruz. Galatasaray, bu sene Ajax ve Liverpool'u yendi."