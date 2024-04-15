United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını güvenlik durumu nedeniyle askıya aldı

United Airlines'ın AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazartesi günkü Tel Aviv ve salı günkü Amman uçuşlarının askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki durumun yakından izlendiği ve uçuşların yolcuların ve mürettebatın güvenliği sağlandıktan sonra normale döneceği vurgulandı. Ayrıca, bölgedeki görevli mürettebatın güvenlik tamamen sağlanana kadar başka bir lokasyona geçirildiği ifade edildi.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı ihtimaline ilişkin endişelerin artmasıyla, birçok uluslararası hava yolu şirketinin bölgedeki durumu yakından takip ederek uçuşlarını güncellediği biliniyor. Önceden, İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da gerçekleştirdiği saldırılar öncesinde, birçok uluslararası hava yolu şirketi İsrail'e hafta sonu yapacakları uçuşları askıya almıştı.