İsrail Genelkurmay Başkanı konuştu. ‘İran'a bir yanıt vereceğiz’

Kaynak: AA / İHA
İsrail Genelkurmay Başkanı konuştu. ‘İran'a bir yanıt vereceğiz’
İsrail Genelkurmay Başkanlığı tarafından İran’ın gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin olarak, “İsrail topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" açıklaması geldi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran saldırısında İHA’ların hedefi olan Nevatim Hava Üssü’nde saldırıya ilişkin konuştu. Halevi, İran’ın saldırısına karşılık verileceğini vurgulayarak, İran’ın İsrail devletinin stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istediğini ancak bunun daha önce olmamış bir şey olduğunu belirtti.

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İran’ın füze ve İHA saldırılarına karşılık “Demir Kalkan” operasyonunu düzenlediklerini hatırlatan Halevi, söz konusu saldırıya bu sayede hazırlıklı olduklarının altını çizdi. Halevi, "Geçtiğimiz pazartesi günü neyin organize edildiğini gördük ve İsrail devletinin çok güçlü olduğunu ve tek başına bununla nasıl başa çıkacağını bildiğini düşünüyoruz, ancak bu kadar çok sayıda ve bu kadar uzaktaki bir tehdit söz konusu olduğunda, ABD'nin yanımızda olmasından her zaman mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı.

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İran’a verilecek olan karşılığı değerlendirdiklerini ifade eden Halevi, İsrail devleti topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceklerini belirtti.

Ayrıca İran'ın gerçekleştirdiği saldırıda Nevatim Hava Üssü vurulmuş, İsrail ordusu üste küçük çaplı hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

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