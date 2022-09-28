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Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. 

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 08:02
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Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
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Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 21.00 sıralarında Orta Mahalle 215 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Talha G.'den (20) uzun süre haber alamayan ailesi durumu arkadaşlarına bildirdi. Gence telefonla ulaşamayan arkadaşları sağlık durumundan şüphe ederek oturduğu eve geldi. Anahtarla kapıyı açarak eve giren gencin arkadaşları Talha G.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Talha G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin ölüm haberini alan arkadaşları yasa boğularak apartman önünde gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeninin yanında ilaç kutuları bulunduğu ve gencin ilaç içerek hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(AA)

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