Üniversite önünde gençlerin gözaltına alınmasına CHP'lilerden tepki

Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara'nın da bulunduğu CHP'liler, "Gözaltına alınan arkadaşlarımızın yanındayız. Özgürlüklerine kavuşuncaya kadar sürecin takipçisi olacağız" mesajını verdiler.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katledilmesi, üç gündür ülke genelinde eylemlerle protesto edilirken, dün akşam saatlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önündeki eylem polis müdahalesiyle karşılaştı. Polis, protestocu gençleri abluka altına alırken "Kadınlara değil katillere barikat", "Kadınlar ölürken polis neredeydi" şeklinde sloganlar atıldı. Polis, gençlerden beşini gözaltına alarak Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasına götürdü.

CHP'LİLER, VATAN EMNİYET'E GİTTİ

Bu gelişme üzerine, aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara'nın da bulunduğu CHP'liler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi önüne gitti. "Gözaltına alınan arkadaşlarımızın yanındayız. Özgürlüklerine kavuşuncaya kadar sürecin takipçisi olacağız" mesajını veren CHP'lilere avukatlar da eşlik etti. Gözaltındaki gençlerin sabah Kartal Adliyesi'ne savcılığa çıkarılacağı açıklandı.

Gözaltılara ilişkin emniyet müdürlüğü önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, "Bu ülkede kadınlar vahşice katledilirken, konforlu köşelerine sinip sessizce seyredenlerin gücü öğrencilere yetti sanılmasın diye buradayız! Canileri ve canilerin yarattığı vahşeti dillendirirsek 'bu işin ucu döner dolaşır bizi bulur' kaygısıyla gündemin değişmesi için sinsice pusuya yatanlara karşı buradayız." dedi. Okakın şöyle devam etti:

"ÖZGÜRLÜKLERİN KALESİ OLMASI İÇİN MÜCADELE ETTİĞİMİZ ÜNİVERSİTELERİN ÖNÜNDE..."

"Yalnızca kadınları değil, şiddetin hedefinde olan herkesi koruma altına alan İstanbul Sözleşmesi’ni karalayıp şeytanlaştırarak, toplumsallaşan şiddet olgusunun erken evresinde önleyici, koruyucu, caydırıcı yaptırımları olan bir metinden köşe bucak kaçanlara karşı Vatan Emniyet’teyiz. Biz bir gece vakti buraya, suçluların gözaltına alınması gereken emniyet kurumunun önüne, özgürlüklerin kalesi olması için mücadele ettiğimiz üniversitelerin önünde, kadına karşı şiddetle mücadele pratiğini bilfiil uygularken derdest edilen kardeşlerimizi almaya geldik. Çeyrek asırlık iktidarları boyunca kadına yönelik şiddeti kadın düşmanı söylemleriyle, eylemleriyle, karar ve politikalarıyla besleyen AKP’den hesap sormaya geldik. Kadına yönelik şiddetle ve faillerle değil, kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden metinlerle, kişilerle ve kurumlarla mücadele eden ahmaklardan, tüm ezilenlerin ve yok sayılanların hakkını almaya geldik."

OKAKIN: KORKU İÇİNDE YAŞAMAYA MAHKÛM ETTİKLERİ KADINLARA YENİLECEKLER

"Biz buradan beş kardeşimizi alacağız, onlar ayıplarıyla baş başa kalacaklar. Biz buradan beş kardeşimizi alacağız, onlar, emniyetin kadına karşı şiddetle mücadelesini soğutan, şiddetin karşısında olan gençleri zapturapt altına almayı tercih edenler olarak anılacaklar. Hayat gailesi içinde toplumsal meselelere eğilen gençlerin ödediği bedele yenilecekler. Korku içinde yaşamaya mahkûm ettikleri kadınlara yenilecekler."