Üniversitede dehşet: Sınıf arkadaşını defalarca bıçaladı

Arizona Eyalet Üniversitesi’nde (ASU) yaşanan bıçaklama olayı, 19 yaşındaki Kaci Lenise-Charlie Sloan’ın sınıf arkadaşı Mara Daffron’ı bıçaklamasıyla gerçekleşti. Sloan, polise verdiği ifadede, birine zarar vermek amacıyla derse geldiğini ve Daffron’ı daha kolay bir hedef olarak gördüğü için seçtiğini itiraf etti. Olay, herhangi bir tahrik veya konuşma olmadan meydana geldi. Sloan, saldırıyı bir gece önce planladığını ve bıçağı okula getirdiğini belirtti.

Saldırı sırasında sınıfta bulunan diğer öğrenciler, Sloan’ın elinden bıçağı alarak müdahale etti. Daffron, aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edildi. Durumu ciddi olmasına rağmen iyileşme kaydediyor. Olayın ardından Daffron’ın komşuları tarafından bir GoFundMe kampanyası başlatıldı ve topluluk, Daffron ailesine destek olmak için bir araya geldi.

Sloan, birinci derece cinayete teşebbüs, ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış saldırı, eğitim kurumuna müdahale ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla tutuklandı. Saldırıyı gören birçok tanık, olayla ilgili ifadelerini yetkililere verdi. Sloan’ın sırt çantasında, saldırıyı planladığını belirten bir not bulundu. Sloan, kurbanı tanıdığını ancak hakkında fazla bilgiye sahip olmadığını söyledi. Olayın ardından ASU, bıçaklama olayını soruşturmaya devam ediyor.