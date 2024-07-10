Üniversitelerde ikinci öğretim kapatıldı. YÖK Başkanı açıkladı

259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı Yükseköğretim Kurulunda konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına ilişkin yeni kararı duyurdu.



Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.

İKİNCİ ÖĞRETİM KAPATILDI

Özvar açıklamasında "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." İfadelerini kullandı.

Vakıf üniversitelerinin gelecek yıla yönelik planlamalarının bu karara göre yapılması gerektiği belirtildi.

Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu yıl YKS kontenjanlarında da yaklaşık bu kadar düşüş olacağı anlamına geliyor.

35 YAŞ ÜSTÜNDEKİ ÖĞRENCİLER KAYIT YAPTIRABİLECEK

Özvar gelecek akademik yıldan itibaren Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili Edebiyatı açık öğretim programlarına “ikinci üniversite” kapsamında sadece 35 yaş üstündeki öğrencilerin kayıt yaptırabileceğini açıkladı.

Özvar, “Başta öğretmenlik mesleği olmak üzere ülkemizin istihdam dengesini yakından gözeterek bu kararları alıyoruz. Nitekim, farklı ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencimizin öğretmenliğe geçiş fırsatı yakalamak adına 35 yaş sınırı getirdiğimiz programlara ‘ikinci üniversite’ kapsamında yoğun bir şekilde yöneldikleri görülmektedir. Aldığımız karar bu durumu kontrol altına almayı ve sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır” şeklinde konuştu.



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