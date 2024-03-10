Üniversiteli gence doğum gününde 2 kez araba çarptı

Kaynak: İHA
Üniversiteli gence doğum gününde 2 kez araba çarptı
Karaman'da üniversite öğrencisine doğum gününde 1 saat arayla 2 kez araba çarptı. Hastaneye kaldırılan kazazede, "İkinci kez Azrail'den kurtulduk" diyerek başına gelenlere kendisi de gülerek karşılık verdi.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan yurtlar bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü son sınıf öğrencisi Mücahit Süer'e (23) kaldığı yurda giderken yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobil çarptı.

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Aracın çarpmasıyla yola savrulan Süer hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın 1 saat önce üniversitenin güney kapı girişi önündeki kazada yaralanan Mücahit Süer olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Mücahit Süer, ambulansla 1 saat önce taburcu edildiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekrar kaldırıldı. İkinci kazasını da hafif sıyrıklarla atlatan Süer, yapılan tedavisinin ardından bir kez daha hastaneden taburcu edildi.

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"İKİ KERE AZRAİL'DEN KURTULDUK"

Doğum gününde 1 saat arayla iki kez araç çarpması sonucu yaralanan Mücahit Süer, yaşadıklarına kendisi de gülerken, “İlk kazam doğum günü sürprizine giderken oldu. Önce orada bir vurdular. İkinci kazam da yine yurda giderken bir daha vurdular. Doğum günümde 2 kere Azrail'den kurtulduk" ifadelerini kullandı.

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