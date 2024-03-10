Ramazan'da karpuz yemek yalan oldu Dilimi bile el yakıyor

Kaynak: İHA
Ramazan'da karpuz yemek yalan oldu Dilimi bile el yakıyor
Tezgahlarda yerini alan karpuz el yakıyor. Tanesinin 300-400 TL'den satılan karpuz yüksek fiyatı nedeni ile dilimle satılıyor.

Bilecik’in Hürriyet Mahallesi’nde kurulan kapalı pazarda kilosu 50 liradan satılan bir karpuzun fiyatı ortalama 300- 400 lirayı buluyor. Esnaf tüketicinin isteği üzerine karpuzu dilimlerle satılmaya başladı.

Yaz aylarının aranan meyvelerinden karpuz tezgahlarda kendini göstermeye başladı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun kilosu ise 50 liradan satışa sunuldu. Bir karpuz almaya kalkan bir kişinin ortalama 300-400 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

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Bu parayı yüksek bulan vatandaşlar ise sık sık "Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz" diye soruyor. Bilecik Kapalı Pazarı’nda meyve satışı yapan Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sunmaya başladı.

Bütün halinde karpuz satamayan Demirbaş, bazılarını ikiye bölerek bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesip streç filmle sarıyor. Karpuzun dilimi ise 70 liradan tüketiciye ulaşıyor. .

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