Üniversiteli kızları taciz eden sapık yakalandı. "Bir kızı öldüreceğim" diyerek yurda girmeye çalıştı

Yalova Valiliği, kız öğrencilerin kaldığı yurda giden minibüslere binerek öğrencileri taciz ettiği öne sürülen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yalova Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerin kaldığı KYK yurduna giden minibüslere binen kişinin öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada zanlı yakalandı.

Vali Hülya Kaya, "X" hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin yakalandığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

WHATSAPP MESAJLARINDAKİ KORKU GÖZLER ÖNÜNDE

Kızların WhatsApp konuşmalarında şüpheli şahıstan bahsettikleri görüldü. Kızların kendi aralarında şahsı gördükleri yerleri belirterek uzak durmaları gerektiği, aynı şahsın sabıka kaydının olduğu, uyuşturucu madde kullandıkları ve satanist olduğu da öne sürüldü.

“BİR KIZI ÖLDÜRÜCEM”

Şahsın bir kere kızların kaldığı yurda “Bir kızı öldüreceğim” diyerek girmeye çalıştığı ancak yurt güvenliklerinin olası cinayeti engelledikleri de kızlar arasında geçen konuşmalar arasında yer aldı.