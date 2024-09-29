Üniversiteli Rojin Kabaiş nerede? Van seferber oldu: Cep telefonu ve cüzdan detayı…

Van YYÜ Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Diyarbakırlı Rojin Kabaiş, yeni kazandığı okulu için Van’a geldikten iki gün sonra, 27 Eylül 2024 tarihinde, kaldığı yurttan yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrıldı.

Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye uğrayan Kabaiş, sahilde bir süre bankta oturarak Van Gölü’nü seyretti.

Kayıp kadının cesedine ulaşıldı

Daha sonra kamera açısından çıkan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı.

CEP TELEFONU BULUNDU

28 Eylül günü sahilde dolaşan öğrenciler, Kabaiş'in cep telefonu, su şişesi ve kekini buldu. Bunun üzerine sahil güvenlik ve polis ekipleri, Van Gölü’nde arama çalışmaları başlattı. Kabaiş’in babası Nizamettin ve annesi Aygül Kabaiş de Diyarbakır’dan Van’a gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.

“18 SAAT GEÇMİŞ SONRA BİZİ ARADILAR”

Baba Nizamettin Kabaiş, Batman’da çalışırken haberi aldığını ve hemen Van’a geldiğini belirtti.

Kızının kaybolmasıyla ilgili yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini söyleyen Kabaiş, "Hesapladım, aradan 18 saat geçmiş sonra bizi aradılar. Kızım cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında kaldığı yurtta yemek yedikten sonra çıkmış. O sırada annesiyle konuşmuş. Annesine demiş ki, markete gidip kahve alacağım. Annesi ona ‘al hemen yurda geri dön, geç kalma’ demiş. O da ‘tamam’ demiş. Daha sonra arkadaşı ona mesaj atmış, mesaja da bakmamış.

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş kayıp

“ONLARDAN ŞİKAYETÇİYİM”

Annesi aramış, telefonu çalmış ama cevap vermemiş. Kızımın kaybolmasıyla ilgili ertesi gün saat 11.45'te beni aradılar. O gece bana haber vermediler. Çocuk yurda gelmemişse neden bana haber vermediler? Ben onlardan şikayetçiyim. Kızımın gelmediğini bana söylediler. Bana niye bu kadar geç haber verdiklerini sordum. Telefon, kulaklık, su ve keki sahilin kenarında öğrenciler bulmuş. Yurttan çıktıktan sonra sahile kadar gelmiş. Oradan da kameranın görüş alanından çıkıyor. Cep telefonu, kulaklık, su ve keki bırakmış orada. Burası da güvenlik kamerasının görmediği bir yer" dedi.

“HİÇBİR SORUN YOKTU”

Kaybolmadan üç gün önce kızını üniversiteye getirdiğini ve iki gündür de okula gittiğini söyleyen baba Kabaiş, "Yurt yetkilileri polis merkezine de geç haber vermişler. Dün 11.00 sıralarında onlara haber vermişler, bana da 11.45'te haber verdiler. Kızımın hiçbir sıkıntısı yoktu. Bizimle hiçbir sorunu yoktu. Buraya yeni geldiği için yakın bir arkadaşı da yoktu. Van'a ilk geliyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bir haber alamadık" diye konuştu.

REKTÖR AİLE İLE GÖRÜŞTÜ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de sahile gelerek arama çalışmaları yürüten ekiplerden bilgi aldı ve aile fertleriyle bir süre görüştü.