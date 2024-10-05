Üniversiteyi kazanan öğrencilere 10 bin TL ödül

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik müjdeli bir haber paylaştı. Tombaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, Sultanbeyli'de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan gençlere 10 bin TL başarı ödülü verileceğini açıkladı.

Başkan Tombaş, "Bizde başarı ödülsüz kalmaz" diyerek, gençlerin eğitim hayatına destek olma sözünü tutmanın mutluluğunu dile getirdi. Açıklamasında, "Sevgili gençler, başarıya giden her adımınızda yanınızda olacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözümüzü yerine getirme zamanı" ifadelerini kullandı.

Ödül başvuruları, Sultanbeyli Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Tombaş, gençlere destek olma kararlılığını vurgulayarak, "Ülkemizin daha güçlü yarınlarının teminatı siz gençlersiniz. Her alanda desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Hayırlı ve bereketli olsun!