Ünlü ABD’li şarkıcıyla Türk sevgilisinden şok ayrılık kararı. 5 senelik ilişkileri bitti

Senarist Alev Aydın ile uzun süredir aşk yaşadığı ABD'li şarkıcı Halsey ayrılık kararı aldı. 2021'de oğulları Ender Ridley'in dünyaya geldiği çift, mahkemede velayet mücadelesi verecek.

Ünlü ABD’li şarkıcıyla Türk sevgilisinden şok ayrılık kararı. 5 senelik ilişkileri bitti

ABD'li ünlü şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın'ın 5 yıllık ilişkisi bitti. ABD basınına yansıyan haberlere göre; çift dostane bir şekilde ayrıldı.

28 yaşındaki pop yıldızı, 2021'de dünyaya gelen oğulları Ender Ridley Aydın'ın tam velayeti için yasal belgeler sundu. Ancak Alev Aydın, velayetin ortak olmasını istiyor. İkili, çocuklarının velayeti için mahkemede karşı karşıya gelecek.

Halsey çocukları için yasal bir velayet programı oluşturmaya başlarken Alev Aydın'dan 'makul bir ziyaret' yapmasını istedi.

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