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Şarkıcı Halsey bu sefer sınırları zorladı. Kıyafetini görenler şoke oldu

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey'nin Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi var. Şu sıralar moda şovlarında boy gösteren Halsey son paylaşımıyla görenlerin ağızlarını açık bıraktı. Şarkıcı sansürsüz paylaşımıyla olay oldu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:59
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Kıyafetini görenler şoke oldu. Şarkıcı Halsey bu sefer sınırları zorladı

Şarkıcı Halsey bu sefer sınırları zorladı. Kıyafetini görenler şoke oldu
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Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Türk senarist Alev Aydın ile birlikte olan ve bu birliktelikten bir oğlu olan şarkıcı son dönemde hastalıklarla boğuşmuş ve müziği bırakma noktasına gelmişti.

Son günlerde moda haftalarına katılan Halsey tarzıyla sosyal medya dikkat çekiyor.

 

Siyah parçalı ve yarı transparan bir elbise giyip sarı peruk takan Halsey pozlarını sosyal medyada paylaştı.

"Çok hastalıklı bir şov, çok mutluyum, zevk aldım!" diyen şarkıcının arkasını görenler şoke oldu. İç çamaşırı giymeyen ve sansürsüz şekilde pozlarını paylaşan Halsey'e "Cesursun", "Kesinlikle mükemmelsin" yorumları geldi.

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