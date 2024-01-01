Ünlü anket şirketinden siyaseti sarsacak anket. Üç partinin oylarında büyük düşüş

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü anket şirketinden siyaseti sarsacak anket. Üç partinin oylarında büyük düşüş
Ünlü anket şirketi PANAROMATR’nin yaptırdığı anket siyasi partileri sarsacak cinsten oldu. Yapılan ankete göre mecliste bulunan 3 partinin oylarında büyük bir düşüş yaşandı.

28 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun alacağı oy yüzdesini bilen araştırma şirketi, 2023 yılının sonunda yaptırdığı siyasi parti anketi, mecliste bulunan partilere şok yaşattı.

Yüzde 95 güven düzeyinde yapılan ankette 2236 örneklem tercihi kullanılırken katılımcılara yarın Milletvekili Genel Seçimleri olsa hangi partilere oy veririsiniz? Sorusu yöneltildi.

Anket sonuçları ise siyasi partileri şaşırttı. Çünkü mecliste bulunan 3 merkez partinin oyları 8.5 ayda 12.5 puan oy kaybetti.

12.5 puan oyu kaybeden partiler ise AKP, CHP ve İYİ Partiden oluşuyor. Parti dağılımlarına göre AKP 3.5, CHP 3.5 ve İYİ Parti 5.5 puan oy kaybetti.

Zafer Partisi 8.5 ayda oy oranını 3.8, YRP 1.2 ve TİP oyunu 2.3 puan artırmış gözüküyor.

Araştırma şirketinin yaptırdığı anket sonuçlarına göre ise partilerin yarın genel seçimler olursa alacakları oy oranları şu şekilde oldu:

AKP: 32.6

CHP: 22.0

MHP: 10.9

DEM Parti: 8.7

Zafer Partisi: 6.0

İYİ Parti: 4.9

YRP: 4.6

TİP: 4.1

Diğer: 6.0

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