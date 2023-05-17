Ünlü anketçi Kemal Özkiraz serbest bırakıldı

Avrasya Araştırma Şirketinin Kurucusu Kemal Özkiraz, 14 Mayıs seçimlerinden bir gün önce gözaltına alınmıştı. Özkiraz'ın serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Özkiraz'ın avukatı Fidel Okan, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Özkiraz'ın serbest bırakıldığını açıklayan Okan, "Kemal Özkiraz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçmiş olsun…" ifadelerini kullandı.
Kemal Özkiraz, 13 Mayıs'ta Twitter hesabından yapılan açıklamada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin talebi üzerine gözaltına alındığını belirtmişti.