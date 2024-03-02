Ünlü aşçı Yasin ustayı transfer ettiren patatesli sulu köfte tarifi

Annenizin tarifini zorlayacak yemeklerden birisi daha geliyor karşınıza. Adı patatesli sulu köfte. Yanına pilav ve salata da yaptığınız da sizi hem doyuracak hem de damak tadınıza tavan yaptıracak ünlü aşçı Yasin ustanın başında patatesli sulu köfte tarifi.

MALZEMELER

200 g kıyma

3 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı kısırlık bulgur

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kadar un

2-3 diş ezilmiş sarımsak

Tuz, karabiber, pul biber, kırmızı biber

YAPILIŞI



Kıymayı bir kaseye alın.

Üzerine bulgur, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek iyice yoğurun.

Vaktiniz varsa karışımı streç filmle örtüp 15 dakika buzdolabında bekletin.

Köfteleri ufak ufak yuvarlayın ve una bulanmalarını sağlayın.

SOĞANLARI KAVURMA

Soğanları doğrayın.

Bir tavada sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun.

Domates Salçasını Ekleyin:

Kavrulmuş soğanlara domates salçasını ilave edin ve birkaç dakika daha kavurun.

PATATESLERİ İLAVE EDİN

Küp küp doğradığınız patatesleri ekleyin ve 1-2 dakika kadar kavurun.

SULU KARIŞIMI HAZIRLAYIN

Patateslerin üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin.

Köfteleri de ekleyin ve tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı biberle tatlandırın.

PİŞİRME

Yemeği kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın.

Arada suyunu kontrol ederek gerekirse ekleyin.

SERVİS

Pişen patatesli sulu köfteyi sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!