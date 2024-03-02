Tatmayan fıstık sanar! Yalancı fıstıklı sarma tarifi: Yeşilim Tatlısı

Yeşilim Tatlısı Nasıl Yapılır? Yeşilim Tatlısı, ıspanak püresi, irmik, un, şeker, yumurta, tereyağı, vanilya ve kabartma tozu kullanılarak hazırlanan şerbetli bir tatlıdır. Rulo şeklinde kesilen ıspanaklı hamur fırınlanır, soğuk şerbetle buluşur ve Antep fıstığı ile süslenerek servis edilir. Hem görsel hem de lezzet olarak tatmin edici bu tatlı, ekonomik ve pratik oluşuyla da dikkat çeker.

YEŞİLİM TATLISI İÇİN MALZEMELER:

1 demet ıspanak yaprağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 kahve fincanı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet yumurta

250 gram tereyağı

Aldığı kadar un

ŞERBET İÇİN:

2 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için isteğe bağlı Antep fıstığı

YAPILIŞI:

Şerbet için, şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve ılımaya bırakın.

Ispanak püresi ve un hariç diğer tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın ve iyice yoğurun.

Yavaşça un ekleyerek ve ıspanak püresini de dahil ederek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hamurdan parçalar kopararak rulo şeklinde yuvarlayın ve bir borcama dizin.

Fırını 180 dereceye ayarlayın ve hamurları pişirin.

Pişen hamurların üzerine ılık şerbeti dökün.

Şerbeti çekince tatlıyı Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

Sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanlar için ideal olan Yeşilim Tatlısı, görsel şöleniyle de misafirlerinizi etkileyecek.

Afiyet olsun!

YEŞİLİM TATLISI'NIN BESİN DEĞERLERİ NEDİR?

Yeşilim Tatlısı’nın besin değerleri hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, içerdiği malzemelerin besin değerlerini göz önünde bulundurarak genel bir değerlendirme yapabiliriz. Ispanak yaprağı, vitamin ve mineral açısından zengindir; özellikle A, C, K vitaminleri ve demir içerir. Pudra şekeri ve şeker, tatlıya enerji veren karbonhidrat kaynağıdır. Yumurta, protein ve B vitaminleri sağlar. Tereyağı, tatlıya lezzet katmanın yanı sıra yağ asitleri ve A vitamini içerir. İrmik ve un, karbonhidrat ve bazı B vitaminleri sağlar. Ancak, şerbetli bir tatlı olduğu için yüksek şeker içeriği nedeniyle kalori değeri de yüksek olabilir. Bu nedenle, Yeşilim Tatlısı’nı tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmek faydalı olacaktır.

YEŞİLİM TATLISI'NIN KÖKENİ NEDİR?

Yeşilim Tatlısı, Türk mutfağına ait şerbetli bir tatlıdır. İlk bakışta içinde Antep fıstığı olduğunu düşündürebilir, ancak yeşil rengini ıspanaktan alır. Ispanaklı kek ve pasta tariflerinden ilham alınarak yaratılan bu tatlı, hem ekonomik hem de farklı bir lezzet sunmasıyla bilinir. Tarifin kökenine dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, ıspanağın tatlılarda kullanılmasının yaratıcılığı ve mutfakta malzemeleri çeşitli şekillerde değerlendirme arzusunu yansıttığı söylenebilir.

ISPANAKLI TATLILAR BAŞKA HANGİ ÜLKELERDE YAPILIR?

Ispanaklı tatlılar, özellikle Türk mutfağında popülerdir, ancak dünya genelinde farklı mutfaklarda da ıspanak kullanılarak tatlılar yapılmaktadır. Örneğin, Hint mutfağında ıspanaklı halva gibi tatlılar bulunabilir. Ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da ıspanaklı kekler ve kurabiyeler gibi tatlılar yapıldığı bilinmektedir. Her ülkenin kendine has tatlıları olsa da, ıspanak gibi malzemelerin tatlılarda kullanımı evrensel bir yaratıcılığı yansıtır.