Ünlü çarkıcı terhis oldu

J-Hope, Perşembe sabahı Seul'ün hemen doğusundaki Gangwon Eyaletindeki Wonju'daki askeri kamptan üniformasıyla ayrıldı ve kampın önünde terhis olmasını bekleyen basın mensuplarına selam verdi. Haziran ayında hizmetini tamamlamış olan BTS'in en büyük üyesi Jin de J-Hope'u bekleyenler arasındaydı.

Terhisinden hemen sonra basına konuşan J-Hope "Askerlik hizmetimi sağlıklı bir şekilde tamamladım. Askerlik hizmetim boyunca beni destekleyen hayranlara minnettarım." ifadelerini kullandı.

Güney Kore Anayasası'nın 39. maddesi, tüm erkek vatandaşların 18-28 yaşları arasında askere gitmesini zorunlu kılıyor.