Ünlü çay markasında zararlı madde bulundu. Türkler 'Tavşan kanı' diyerek kana kana içiyordu

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Ünlü çay markasında zararlı madde bulundu. Türkler 'Tavşan kanı' diyerek kana kana içiyordu

Türklerin kana kana içtiği markalarından başında yer alan çay markasında sağlığa zararı bulunan mikroplastikler tespit edildi. Çayların satışı acilen durduruldu. Çaylar marketlerden toplatılmaya başlandı.

Türklerin her fırsatta kana kana içtiği çayın tadın kaçtı. Almanya'da üretim yapan ve özellikle Türklerin yoğun yaşadığı şehirler şubeler açan CHI Forest markasına ait bazı çay ürünlerinde sağlığa zararı bulunan mikroplastikler tespit edildi.

Satışı yasaklanan çaylarla ilgili yetkililer "Kesinlikle tüketilmemeli. Hemen iade edin" çağrısında bulundu. Zararlı ürünlerin başta üreme olmak üzere birçok sağlık sorununu tetikleyebileceği ileri sürüldü.

Türklerin paket paket alarak stokladığı çayların da tütekitlememis gerektiğini belirten yetkililer "Bu çayları markete ya da fabrikamıza getirenler fişlerini gösteremese bile para idaleri kendilerine ödenecek. Sakın bu çayları 'Bana bir şey olmaz' diyerek içmesinler" uyarasını yaptı.

Türk nüfusunun merkezi olarak kabul edilen Kreuzberg Bölgesi'nde bulunan çok sayıda markette satılan yasaklı çay için ilk toplama işlemleri gerçekleşti. Toplama işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ürün: CHI FOREST Sütlü Çay Yasemin Aromalı

Ürün birimi: 450 ml

Üretici: Süpermarket zinciri Ochama

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