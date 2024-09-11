Ünlü çift resmen boşandı. Çekişmeli dava son buldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü çift resmen boşandı. Çekişmeli dava son buldu

Joe Jonas ve Sophie Turner çiftinin uzun süre devam eden çekişmeli boşanma davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Dünyaca ünlü magazin sitesi TMZ'den alınan bilgiye göre Joe ve Sophie çifti boşanma konusunda nihayet anlaştı ve bir hakim anlaşmalı boşanma talebini resmen imzaladı.

Anlaşmanın şartları şimdilik gizli tutuluyor. Çiftin çekişmeli boşanma sürecinde daha önce mal ve çocuk velayeti konusunda bir anlaşmaya varmak için arabulucu ile bir dizi görüşme gerçekleştirilmişti.

Yaşanan bu son gelişme ile Joe ve Sophie, kanun önünde resmen boşanmış oldular.

Sophie şu anda İngiliz aristokrat Peregrine Pearson ile birliktelik yaşıyor. Joe ise oyuncu Stormi Bree ile bir ilişki yaşadıktan kısa bir süre sonra Lübnanlı oyuncu Laila Abdallah ile flörtleşiyor.

Joe ve Sophie, 2016'da çıkmaya başlamış ve ertesi yıl nişanlanmışlardı. Takvim yaprakları 2019'u gösterdiğinde ise Las Vegas'ta dillere destan bir düğünle dünya evine girmişlerdi.

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