Ünlü çiftin evi rekor fiyata satılık

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü çiftin evi rekor fiyata satılık
Ciara ve futbolcu kocası Russell Wilson evlerini 1 milyar TL’ye satıyor.

Ünlü şarkıcı Ciara ve kocası Russell Wilson evlerine satışa çıkardı. Washington Gölü’ndeki tam 31 milyon dolara (yaklaşık 1 milyar TL) satıyor.

ekran-goruntusu-2024-05-10-144823.png

11 bin metrekarelik evin içindeyse yok yok. Evlerini 2015’yılında 6.7 milyon dolara (215 milyon TL) Ciara ve Russell Wilson'ın Washington'daki 6 odalı mülklerinin satışından büyük bir kar elde ettikleri bildiriliyor.

ekran-goruntusu-2024-05-10-145248.png

Emlak anlaşmasını bilen bir kaynak Wall Street Journal'a, ikilinin 11 bin metrekarelik evini 21.25 milyon dolara ve bitişikteki arsayı da neredeyse 10 milyon dolara sattığını, bunun toplamda 31 milyon dolar olduğunu söyledi.

ekran-goruntusu-2024-05-10-144942.png

Ciara ve Wilson, 10 sezon boyunca Seattle Seahawks'ta oynadığı için Washington'da yaşıyorlardı.

ekran-goruntusu-2024-05-10-145008.png

Ciara ve Russell Wilson çocuklarıyla sık sık objektiflere yakalanıyor.

ekran-goruntusu-2024-05-10-152813.png

Son Haberler
Küçükbaş hayvan hırsızı 3 şüpheli tutuklandı Yerel Haberler
Küçükbaş hayvan hırsızı 3 şüpheli tutuklandı
Madende iş kazası Yerel Haberler
Madende iş kazası
Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi! Yaşam
Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi!
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in bilinmeyen yönlerini açıkladı Spor
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in bilinmeyen yönlerini açıkladı
Afetten kalkınmaya sivil etkileşim Gündem
Afetten kalkınmaya sivil etkileşim
Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıkları Spor
Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıkları
Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. 4 ölü Dünya
Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. 4 ölü