Ünlü çiftin evi rekor fiyata satılık

Ünlü şarkıcı Ciara ve kocası Russell Wilson evlerine satışa çıkardı. Washington Gölü’ndeki tam 31 milyon dolara (yaklaşık 1 milyar TL) satıyor.

11 bin metrekarelik evin içindeyse yok yok. Evlerini 2015’yılında 6.7 milyon dolara (215 milyon TL) Ciara ve Russell Wilson'ın Washington'daki 6 odalı mülklerinin satışından büyük bir kar elde ettikleri bildiriliyor.

Emlak anlaşmasını bilen bir kaynak Wall Street Journal'a, ikilinin 11 bin metrekarelik evini 21.25 milyon dolara ve bitişikteki arsayı da neredeyse 10 milyon dolara sattığını, bunun toplamda 31 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ciara ve Wilson, 10 sezon boyunca Seattle Seahawks'ta oynadığı için Washington'da yaşıyorlardı.

Ciara ve Russell Wilson çocuklarıyla sık sık objektiflere yakalanıyor.