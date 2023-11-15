Ünlü çiftin yağmur altında havuzdaki dansı sosyal medyayı salladı

Oyuncu Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile havuz içinde romantik dans ettiği anları sosyal medyada paylaştı. Çiftin paylaşımına yorum yağdı.

Ünlü çiftin yağmur altında havuzdaki dansı sosyal medyayı salladı

Bir döneme damga vuran Hatırla Sevgili dizisi ile adını duyuran oyuncu Cansel Elçin, kendisi gibi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile 2020 yılında ikinci kez dünyaevine girdi.

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Sosyal medyayı aktif kullanan çift, sık sık birbirleriyle olan karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

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Elçin'in aşk dolu paylaşımları ise hayranlarından takdir alıyor.

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YAĞMUR ALTINDA ROMANTİK DANS

Son olarak romantik ikiliden yeni bir paylaşım geldi. Çift, yağmur altına havuza girerek dans etmeye başladı. O anlar ise siyah-beyaz renkleriyle sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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İkilinin o anlarına yorum ve beğeni yağdı.

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