İndirimli fiyatı 35 bin lira olan pijama tepki topladı

Kaynak: Haber Merkezi
İndirimli fiyatı 35 bin lira olan pijama tepki topladı
Pijamanın indirimle fiyatının düşmesiyle 'Sadece 35 bin lira' diye anlatılan pijamanın videosu viral oldu

Sosyal medyada bir kadının, indirimle 55 bin liradan 21 bin liraya düşen bir pijama aldığı ve bu durumu paylaştığı bir gönderi gündeme oturdu. Kadının, pijamanın indirimle bu kadar düşmesiyle kombininin sadece 35 bin lira olduğunu ifade etmesi, tepki çekti.

Kadının paylaşımında, "İndirimsiz alsaydım kombinim 60 bin lira olurdu. Ama şu an 'sadece' 35 bin lira." şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada tartışma yarattı. Bir pijamanın bu kadar yüksek fiyatlara satılması ve kadının bu durumu espriyle karşılaması, bazı kullanıcıların eleştirisine neden oldu.

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